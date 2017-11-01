Спасатели обнаружили тела четверых моряков с затонувшего недалеко от входа в пролив Босфор сухогруза Bilal Bal, сообщает телеканал Haber Turk.
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В акватории Черного моря, прилегающей к турецкому городу Шиле, пропал с радаров сухогруз Bilal Bal, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что на судне, которое следовало из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли, находился экипаж в составе 10 человек.
Служба береговой охраны Турции проводит поисково-спасательную операцию, в ходе которой уже были обнаружены пустые шлюпки и спасательные жилеты с реквизитами названного судна.