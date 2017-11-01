Кадыров об убийстве в Киеве Амины Окуевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram прокомментировал убийство под Киевом уроженки Чечни Амины Окуевой.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал он.

Чеченский лидер также выступил с резкой критикой в отношении версии убийства, в соответствии с которой к преступлению якобы были причастны российские спецслужбы, и подчеркнул, что «уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины».