В России запретили анонимайзеры

В России с 1 ноября вступает в силу закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы, передает RG.

Согласно документу, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязаны блокировать доступ к ресурсам, которые попали в единый реестр Роскомнадзора. В противном случае их самих заблокируют, предварительно предупредив о необходимости соблюдения соответствующего закона. Через три дня, если предупреждение не возымеет действия, нарушители будут лишены доступа к пользователям. Программы смогут продолжить свою работу в рамках закона, лишь когда все "лазейки" будут закрыты. Кроме того, операторы поисковиков станут отключить ссылки на заблокированные ресурсы.

Ожидается, что большинство пользователей даже не заметят вступления в силу новых законов, так как анонимайзерами пользуются по большей части именно любители просмотров в Сети пиратских копий фильмов.