Эльхан Мамедов о «Карабахе», сборной и отставках в АФФА

Неожиданный уход главы Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаила Гулуева (Нариманоглу) не только с этого поста, но и из Наблюдательного совета клуба «Кяпяз» вызвал массу вопросов и породил некоторые слухи.

На сайте АФФА новость о завершении пресс-секретарем работы в гянджинском клубе была представлено так:

«С целью усиления развития детско-юношеских команд футбольного клуба «Кяпяз», повышения уровня тренеров, работающих в клубе, совершенствования управленской структуры представитель АФФА в Наблюдательном совете ФК «Кяпяз» Микаил Гулуев отзывается обратно. О новом представителе АФФА в Наблюдательном совете «Кяпяза» мы сообщим дополнительно».

Весьма странная формулировка, которую можно истолковать так: без Гулуева в вышеназванных направлениях работа в «Кяпязе» пойдет лучше.

Чуть позже стало известно, что Микаил Нариманоглу покидает и возглавляемый им Департамент, которым он руководил 12 лет. Его заменил Фируз Абдулла, долгие годы работавший на должности главного специалиста данного Департамента. А Нариманоглу перешел на другую позицию в АФФА - координатора по работе с комитетами.

Резкие и довольно неожиданные кадровые изменения для haqqin.az прокомментировал генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. Но начал беседу генсек с поздравлений в адрес «Карабаха».

«Карабах» еще раз удивил европейскую футбольную общественность. На этот раз успешный результат был достигнут в Мадриде, на поле двукратного финалиста Лиги чемпионов последних лет. Поздравляю! Сыграть два раза вничью с такой командой, как «Атлетико» - это большой успех!».

После этого Эльхана Мамедов перешел к главной теме разговора:

«Если говорить об отзыве Микаила Гулуева из Наблюдательного совета «Кяпяза», то это, как и было указано на сайте АФФА, связано с желанием улучшить уровень детско-юношеского футбола в «Кяпязе», видеть структурное развитие клуба. Мы хотим, чтобы в Гяндже, наряду с главной командой, прогрессировали и команды младших возрастов. Для регионов это особенно важно. Такой город как Гянджа способен подарить азербайджанскому футболу большое количество перспективной молодежи.

Микаил Гулуев вместе с исполнительным директором «Кяпяза» вплотную работали над выполнением вышеназванных задач, но добиться поставленной цели не удалось».

В прессе появились публикации, в которых отмечалось, что М.Гулуев покинул «Кяпяз» из-за финансовых махинаций. И якобы по этой же причине он был снят с должности главы Департамента.

«Если АФФА выделяет средства, то мы имеем полное право контролировать, куда эти финансы расходуются, - продолжает Эльхан Мамедов. – Также финансовую деятельность клуба «Кяпяз» с целью полного соблюдения объективности проверяла независимая аудиторская компания. Помимо этого, были и проверки со стороны Группы лицензирования АФФА. То есть был проведен тройной контроль.

Несмотря на это, ошибки случаются. В «Кяпязе» были финансовые нестыковки, но они были некритичными и отошли на второй план. Главное для нас, повторюсь, всестороннее развитие клуба и развитие детско-юношеского футбола. Нужно активнее внедрять футбол в школах. Клуб должен больше брать на себя в этих вопросах».

Говоря о смене главы Департамента информации и связей с общественностью, генсек АФФА заявил, что новое назначение должно улучшить работу отдела.

«Фируз Абдулла – опытный кадр, много лет работающий в АФФА. Он должен улучшить работу с прессой и особенно с общественностью.

В последнее время мы уделяем очень большое внимание соцсетям, цифровым технологиям. И в этих направлениях мы также рассчитываем на прогресс.

Что касается Микаила Гулуева, то он остается в АФФА на должности координатора по работе комитетов. Клубный комитет, Тренерский комитет, Медиа комитет… Здесь тоже большой объем работы».

В пятницу состоится заседание Исполнительного комитета АФФА, на котором будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной Азербайджана. Согласятся ли в АФФА на совмещение Гурбаном Гурбановым постов главного тренера в «Карабахе» и в сборной, если такой вариант возникнет?

«Пока мы не хотим давать комментарии по данному вопросу, так как перед заседанием Исполкома это может быть расценено как попытка повлиять на ход пятничного обсуждения. Какие-то комментарии можно будет делать после встречи членов Исполкома», - заявил Эльхан Мамедов.