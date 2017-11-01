Анкара против участия курдских террористов в переговорах по Сирии

Турция против приглашения Россией представителей сирийской курдской "Партии демократического союза" (PYD) на Конгресс национального диалога Сирии, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

Отметим, что накануне МИД РФ опубликовал список из 33 организаций, приглашенных для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи - состоится 18 ноября - и среди которых указаны Высший комитет по переговорам и несколько курдских групп, в том числе PYD.

"Мы не видим проблем в приглашении на Конгресс сирийских народов курдов как представителей населения Сирии, но PYD – террористическая организация, она терроризирует местное население, использует боевиков "Исламского государства" как прикрытие. Предоставление им места на переговорной платформе неприемлемо, мы на это никогда не согласимся. Мы общались буквально вчера с россиянами по этому вопросу и еще раз высказали им нашу позицию", — сказал Калын журналистам в Анкаре.

Напомним, что Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (ПКК).