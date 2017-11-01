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Уголовное дело против Лейлы Шихлинской Десятки сотрудников известной клиники идут за решетку

 

Администрация знаменитой клиники «Лейлы Шихлинской» обвиняется в уклонении от налогов на сумму свыше двух миллионов манатов. Как сообщает юридический портал Femida.az, возбуждено уголовное дело в отношении учредителя клиники, народной артистки республики Лейлы Шихлинской.

Издание отмечает, что уголовное дело по статье 213 УК АР (уклонение от налогов) возбуждено в Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре республики, однако для дальнейшего рассмотрения направлено в Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов.

По информации Femida.az, после расследования фактов уклонения клиники от налогов Лейла Шихлинская привлечена будет к следствию.

Сама Шихлинская в своем комментарии изданию Qafqazinfo косвенно подтвердила, что в отношении клиники возбуждено уголовное дело и что лично она уже привлечена к следствию. При этом Шихлинская отметила, что никогда не занималась финансовыми вопросами в клинике.

«Не спрашивайте меня об уголовном деле, пусть говорят представители правоохранительных органов.  Посмотрим, что это за дело. Если я в чем-то виновата, то буду вынуждена ответить перед законом. Но я не отвечала за финансовые вопросы в клинике, и у меня нет полномочий ставить подпись на финансовых документах. Я - учредитель, а подписи ставили директор, главврач и главный бухгалтер», - сказала она.

Как ранее сообщал haqqin.az, Главное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения в растрате и хищении против главного бухгалтера клиники «Лейлы Шихлинской» Шахлы Аббасовой. Кроме того, возбуждено было уголовное дело в отношении большого числа работников приемного покоя учреждения.

Согласно обвинению, "черная бухгалтерия" осуществлялась имело через посредство приемной клиники, откуда собранные незаконно деньги передавались главному бухгалтеру. В своих показаниях Ш.Аббасова заявила, что затем передавала эти деньги лично Л.Шихлинской.

Также Ш.Аббасова опровергает утверждения Лейлы Шихлинской о том, что та никогда не ведала финансовыми делами в клинике. По словам главбуха, в период с 2012 по 2013-й год, Лейла Шихлинская занимала должность директора клиники и в числе прочего, занималась и финансовыми делами. Народная артистка заняла эту должность после увольнения директора клиники.

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