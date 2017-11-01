Синоптики прогнозируют дожди и ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, выпадение локальных дождей ночью и утром, а также усиливающийся по временам северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 10 - 13°, днем - 13 - 16°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 13 - 15° тепла.
Атмосферное давление повысится с 762-х до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75 - 85%.
В районах Азербайджана днем осадков не ожидается. Утром - локальные дожди, в горных районах - снег.
Западный ветер в отдельных регионах усилится. Температура воздуха: ночью - 6 -11°, днем - 14 - 19°; в горах: ночью - 0 - 4°, днем - 5 - 10° тепла.