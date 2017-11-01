Узбекистан поможет США в расследовании теракта в Нью-Йорке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту США Дональду Трампу соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке и обещал свое содействие в расследовании этого преступления, в совершении которого подозревается выходец из Узбекистана. Об этом говорится в послании узбекского лидера на имя Трампа, которое было опубликовано на сайте МИД Узбекистана.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в городе Нью-Йорке, унесшим жизни невинных мирных граждан. Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания", - отметил Мирзиёев. Он осудил любые формы и проявления экстремизма и терроризма.

"Узбекистан со своей стороны готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта", - заявил Мирзиёев.

Во вторник мужчина за рулем пикапа задавил в Нью-Йорке восемь человек. По данным СМИ, водителем автомобиля являлся уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти считают, что мужчина действовал намеренно, и назвали произошедшее террористическим актом.