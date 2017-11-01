Зейнаб Ханларова: "Я далекий от политики человек, но поддерживаю Баку - Тбилиси - Карс"

«Я далекий от политики человек. Готова ответить на любые вопросы, не касающиеся политики». Об этом в интервью изданию Qafqazinfo заявила депутат Милли Меджлиса, народная артистка Зейнаб Ханларова.

«Я очень обрадовалась открытию этой железной дороги. Наш президент очень дальновидный человек, и он знает, что делает. Я далекий от политики человек и отвечу на любые вопросы, не касающиеся политики. Могу сказать лишь то, что очень рада этому событию. Прибывшие на церемонию открытия гости из Турции являются нашими друзьями и братьями», - сказала она.

Депутат также отметила, что при просмотре телерепортажа с церемонии открытия Баку - Тбилиси - Карс она вспомнила Карс, где в 1969 году побывала с гастролями