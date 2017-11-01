Итальянец стал рогоносцем в день ограбления

Житель итальянского города Виченцы после ограбления его квартиры выяснил, что ему изменяет жена.

Как пишет Il Gazettino, на днях вернувшийся домой мужчина обнаружил, что в квартире уже побывали домушники. Отмечается, что злоумышленники вынесли из нее различные ценные предметы, а также сейф, в котором хранились семь ружей.

Пострадавший отправился к соседу за помощью, однако, войдя к нему домой, обнаружил свою жену в соседской постели. Самосуд успели пресечь подоспевшие карабинеры, а похищенное оружие позже было найдено на загородной мусорной свалке.