Total приступает к добыче нефти в Азербайджане

Французская компания Total планирует в январе 2018 года начать бурение скважины на месторождении «Абшерон», сказал сегодня журналистам генеральный директор и главный представитель Total в Азербайджане Денис Лемаршаль.

«В настоящее время мы ведем подготовку к бурению скважины на месторождении «Абшерон». Буровые операции планируется начать в январе 2018 года. Бурение будет осуществляться новой полупогружной плавучей буровой установкой имени Гейдара Алиева», - сказал Д.Лемаршаль.

Отметим, что ранее компания уже заявляла о своих планах по началу буровых работ на контрактной площади в третьем квартале 2017 года.

По данным Total, скважина будет пробурена на глубине воды 450 метров. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа.