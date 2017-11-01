За сына Авакова просят пять миллионов залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра с возможностью залога в 5 млн гривен. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на брифинге в среду, 1 ноября, передает Украинская правда.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь) и одного физического лица (Аваков-младший). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который умел изготавливать рюкзаки", - сказал Холодницкий.

По его словам, всем троим названным лицам уже объявлено о причинах их задержания, и в настоящее время они знакомятся с текстом ходатайства об избрании для них меры пресечения.