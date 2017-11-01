Путин прилетел на встречу с Алиевым и Роухани

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Азербайджана, сообщает Интерфакс.

Первым пунктом графика визита В.Путина - его беседа с президентом Ирана Хасаном Роухани. Затем российско-иранские переговоры на высшем уровне продолжатся с участием делегаций двух стран, после чего президент РФ отправится на встречу с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Во второй половине дня в столице Ирана стартует трехсторонний саммит Россия - Иран - Азербайджан: к В.Путину и Х.Роухани присоединится Ильхам Алиев. По окончании переговоров трое лидеров выступят с совместным заявлением.

Рабочий визит президента РФ завершится его беседой с Ильхамом Алиевым.