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Взрыв в Стамбуле: есть пострадавшие

 

В стамбульском районе Тузла прогремел взрыв на одной из заправочных станций, сообщает Haber turk.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия работают медики.

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