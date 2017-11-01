Взрыв в Стамбуле: есть пострадавшие

В стамбульском районе Тузла прогремел взрыв на одной из заправочных станций, сообщает Haber turk.
По предварительным данным, пострадали три человека.
Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия работают медики.
В стамбульском районе Тузла прогремел взрыв на одной из заправочных станций, сообщает Haber turk.
По предварительным данным, пострадали три человека.
Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия работают медики.
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