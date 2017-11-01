Директор школы в селе Арзу Хачмазского района 62-летний Гюльфез Алхасов надругался над ученицей шестого класса. Разгневанные жители села собрались у здания школы и требуют изгнать директора из села, сообщает İstiPress.

Данную информацию haqqin.az подтвердил представитель ИВ района по административно-территориальному округу Гаджиалибей (село Арзу входит в этот округ. – Ред.).

Как удалось выяснить haqqin.az, инцидент произошел вчера. 12-летняя ученица 6-го класса в слезах прибежала домой и рассказала родителям о том, что директор школы совершал с ней действия сексуального характера.

Как только новость облетела село, разгневанные жители собрались у здания школы и потребовали наказать директора и изгнать его из села. Отметим, что директор был назначен в это село из Хачмаза.

Протестная акция жителей села имела продолжение и сегодня. Инцидент расследуют представители Минобразования и МВД республики.

Между тем местный чиновник отмечает, что герой скандала категорически отрицает вину в приписываемом ему преступлении.

Корреспонденты haqqin.az попытались связаться по телефону с директором школы Гюльфезом Алхасовым, однако на звонки тот упорно не отвечает.