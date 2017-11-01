В Ираке израильский флаг попал под запрет

Иракский парламент проголосовал за запрет публичной демонстрации флага Израиля в стране, сообщает Rudaw.

Оснований для принятия такого решения иракские парламентарии официально не огласили, однако издание указывает на Израиль как единственную страну, выступившую в поддержку референдума в курдской автономии.

Согласно решению парламента, преступлением признается демонстрация на публичных собраниях «сионистских символов», под которыми подразумевается в том числе и флаг Израиля. Указанное решение обязывает все государственные учреждения страны пресекать случаи совершения подобных действий.

Как поясняет Times of Israel, принятие директивы связано именно с тем, что израильские флаги выставлялись на курдских демонстрациях в поддержку независимости автономии от Ирака, о своей солидарности с которыми, в частности, 13 сентября сего года объявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.