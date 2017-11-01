Вашингтон пытается вести тайные переговоры с Пхеньяном

Пока президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают публично обмениваться оскорблениями, американские дипломаты пытаются вести переговоры с членами северокорейского представительства в ООН, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

Напомним: 1 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции, имевшей место в ходе его официального визита в Китай, заявил журналистам, что США напрямую ведут диалог с КНДР о ядерной и ракетной программе, однако Пхеньян пока не выказывает на них особой активности.

По словам Тиллерсона, США инициировали переговоры с Пхеньяном по нескольким каналам. Госсекретарь не вдавался в подробности касательно того, кто именно и с кем вступил в переговоры. Цель диалога, по заявлению Тиллерсона, состоит в том, чтобы напрямую узнать у Пхеньяна, какие темы согласны обсуждать северокорейские власти.

На следующий день президент США Дональд Трамп назвал эти усилия "пустой тратой времени".