У азербайджанки изъяли чучело крокодила

Таможенники Красноярска изъяли у гражданки Азербайджана чучело крокодила, длиной в 63 сантиметра, сообщаетSibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу таможни.

Согласно информации агентства, женщина проживает в Красноярске. Вернувшаяся с отдыха во Вьетнаме, она имела в своем багаже чучело крокодила, приобретенное ею в качестве памятного сувенира. На таможенном посту аэропорта «Красноярск», однако, "раритет" у нее изъяли.

Как призналась сотрудникам таможни туристка, о том, что ввозить на территорию России подобные предметы запрещено, она не знала.

Сотрудники таможни намерены передать чучело в местный краеведческий музей.