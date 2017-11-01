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В Камеруне девочка-смертница взорвала группу мальчиков

 

На севере Камеруна в деревне Замга девочка-смертница атаковала группу мальчиков, сообщает RTBF.

«Погибли пятеро детей, еще двое получили ранения», — сообщил на условиях анонимности представитель местных правоохранительных органов. По его словам, дети играли на улице, когда к ним присоединилась девочка, приведшая затем в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб полагают, что за нападением стоит террористическая группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства» (прежнее название - «Боко Харам»). Последнее время она проявляет активность в приграничных регионах Нигерии и Камеруна, где только за минувшие два дня в результате осуществленных ею терактов погибли уже 20 человек.

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