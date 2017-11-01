Путин на переговорах с Роухани

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани отметил, что Россия и Иран играют важную роль в деле обеспечения мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для проведения трехсторонних переговоров на высшем уровне: Азербайджан - Иран - Россия.

Сразу по прибытии в Тегеран глава российского государства отправился во дворец Саадабад, где его встретил Роухани. Перед началом встречи в узком составе Путин поблагодарил своего коллегу за ее организацию, отметив важность возможности обсуждения различных политических вопросов как в двустороннем - российско-иранском формате на высшем уровне, так и в трёхстороннем - с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Нам очень приятно, что при тесных двусторонних отношениях наши две страны играют важную роль в деле обеспечения мира и стабильности в регионе", — сказал Роухани перед началом встречи.