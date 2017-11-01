Пакистанская авиакомпания забыла в Нью-Йорке два гроба с телами

Авиакомпания Pakistan International Airlines принесла в среду извинения за то, что сотрудники ее наземной службы в аэропорту Нью-Йорка забыли погрузить на борт самолета, следовавшего в Лахор (Пакистан), гробы с телами двух человек, сообщает ВВС.

Отмечается, что 28 октября авиакомпания должна была транспортировать из Нью-Йорка в Лахор тела двоих покойников, однако, по ошибке сотрудников компании, распоряжавшихся погрузкой, оба гроба так и остались в американском аэропорту.

"Авиакомпания сожалеет в связи с возникшими неудобствами", - говорится в заявлении Pakistan International Airlines. Руководство авиакомпании "выражает сочувствие членам семьи скончавшихся людей".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что компания намерена отныне самым тщательным образом осуществлять контроль за передачей грузов и покроет все издержки по отмеченному недавнему инциденту.

Также в сообщении отмечается, что после случившегося родственники одного из покойников приняли решение захоронить его в американском штате Мэриленд, тогда как тело второго было доставлено к месту назначения авиарейсом компании Etihad Airways.