Россия и США направили бомбардировщики к Северной Корее

На фоне роста напряжённости в связи с угрозами применения Пхеньяном ядерного оружия Россия и США направили свои атомные бомбардировщики к территории Северной Кореи, сообщает британская газета The Sun.

Как отмечается в статье, в минувшие выходные президент Дональд Трамп отдал приказ о направлении на боевое задание в Азиатско-Тихоокеанский регион малозаметных бомбардировщиков — носителей ядерного оружия Б-2 с аэродрома военно-воздушных сил США Уайтмен в Миссури .

В свою очередь минобороны России заявило о том, что американские и японские военные самолёты сопровождали российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС во время их плановых полётов над международными водами Японского моря и западной частью Тихого океана. «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождала пара истребителей F-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, а также F-4 и F-2A (ВВС Японии)», — сообщил официальный представитель российского военного ведомства.