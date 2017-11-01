Биткоин ставит новый рекорд – 6,5 тысячи долларов

Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в ходе торгов днем в среду превысил историческую отметку в $6500.

Так, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на настоящее время составлял $6525 за биткоин. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды — на OKCoin курс составлял $6600 тысячи долларов, на Poloniex — $6520, сообщает ПРАЙМ.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в $4900, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — $3100. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции.