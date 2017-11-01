Премия, которую Азербайджан получил на конкурсе Совета Европы "Хрустальные весы правосудия" - это высшая историческая оценка реформ, проводимых в судебно-правовой системе Азербайджана. Азербайджан попал в историю судебной системы Европы, как страна, обладающая передовым опытом.

27 октября текущего года на торжественной церемонии награждения, проведенной в здании парламента в Шотландском городе Эдинбург, принимала участие делегация Азербайджана, состоящая из заместителя министра юстиции, члена Судебно-Правового Совета Азера Джафарова, руководителя рабочей группы по создании системы "Электронный суд", судьи Ясамальского районного суда Рамина Гурбанова и других специалистов. В мероприятии также приняли участие высокопоставленные лица Совета Европы и судебной системы Шотландии, где в торжественной обстановке соответствующая награда была вручена руководителю делегации.

Напомним, что в предыдущие годы страны-победители были в основном из Западной Европы – Австрии, Франции, Германии, Бельгии, Португалии, Финляндии, Эстонии, Англии и Словении.

Конкурс "Хрустальные весы правосудия" проводится Советом Европы с 2005 года и в рамках этого конкурса отбираются и награждаются самые передовые и эффективные проекты, связанные с деятельностью юстиции и судебной системы в 47 государствах-членах Совета Европы.

Конкурс проводится раз в два года и согласно информации, полученной из официального сайта Совета Европы, в текущем году 37 проектов были представлены на конкурс государствами-членами и международными организациями.

Победители конкурса "Хрустальные весы правосудия" были объявлены 27 октября в преддверии празднования Дня юстиции Европы. Советом Европы были отобраны и награждены 4 самых передовых и эффективных проекта, связанных с деятельностью юстиции и судебной системы.

Согласно решению заседания жюри Совета Европы в Париже, проект под названием "Пульс суда: Революция в управлении", представленный Судебно-Правовым Советом Азербайджанской Республики, был включен в список 4-х проектов-победителей (другие три проекта были представлены Норвегией, Болгарией и Италией). Проект, представленный Азербайджаном, был удостоен премии как самый прогрессивный проект с точки зрения внедрения электронного управления в судебной системе.

Состав Жюри Совета Европы для каждого конкурса избирается отдельно. Нынешнее жюри состояло из руководящих работников министерств юстиции и председателей судов из Италии, Нидерландов, Греции, Хорватии, Норвегии и Швейцарии (в данном составе также участвовал президент Консультативного Совета Европейских Судей Совета Европы).

Проект под названием "Пульс суда: Революция в управлении", принесший победу Азербайджану, является частью электронной системы “AZEMİS”, созданной компанией "BestComp Qrup", и основная суть проекта заключается во внедрении прогрессивного электронного управления в судебной системе (интеллектуального управления).

Эта система делает возможным подготовку различного рода электронных аналитических отчетов на основе собранных статистических данных. Тем самым, значительно повышается эффективность стратегического управления и планирования в судебной системе, создаются возможности принятия решения по более расширенным информационным показателям.