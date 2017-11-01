Генпрокуратура предупредила главного редактора

В результате проведенных ею проверок Генпрокуратура Азербайджана установила, что сайт Teref.info, грубо нарушая требования закона Азербайджана «О средствах массовой информации», распространял в целях очернения результатов деятельности государственных органов и их представителей заведомо предвзятую информацию сенсационного характера, не опиравшуюся на достоверные факты и направленную на создание в обществе чувства неопределенности, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

В связи с вышесказанным главный редактор сайта Нуреддин Исмаилов был вызван в Генпрокуратуру, где на основании закона Азербайджана «О прокуратуре» и закона «О СМИ» ему было вынесено предупреждение о недопустимости распространения заведомо предвзятой и противоречащей требованиям законодательства информации. Данному лицу было указано, что случае повторения сайтом отмеченной противоправной практики в отношении его руководителя будут применены предусмотренные законом соответствующие меры.