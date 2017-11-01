Мировые СМИ вновь восхищаются «Карабахом». Как и после ответной игры с «Копенгагеном» и домашней ничьи с «Атлетико», ведущие издания многих стран пишут о чемпионе Азербайджана в восторженных тонах.

Немецкий Kicker опубликовал материал с заголовком «Карабахский шок: «Атлетико» у края пропасти».

«Еще в Азербайджане команда Диего Симеоне столкнулась с трудностями и добыла лишь ничью. В Мадриде «Карабах» вновь бросил вызов «Атлетико». В результате – 1:1», - пишет популярное издание.

Хорватский информационный портал 24sata достаточно жестко прошелся по «Атлетико». Заголовок «Сенсация. «Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» говорит сам за себя.

«Фанаты «Атлетико» еще несколько месяцев назад даже не слышали о «Карабахе», но теперь имя чемпиона Азербайджана, который является дебютантом Лиги чемпионов, они запомнят надолго».

«Карабах» написал историю в Мадриде», - гласит «маншет» сайта турецкого канала A Haber.

«Азербайджанская команда последние полчаса матча играла вдесятером, но подопечные Диего Симеоне не смогли пробить Ибрагима Шехича, который когда-то играл в турецкой Суперлиге. «Карабах» завоевал свое первое выездное очко. Всего их у команды два. А «Атлетико» с 3 очками заметно усложнил свой путь в 1/8 финала Лиги чемпионов», - написали наши турецкие коллеги.

Российский Sports.ru посвятил матчу «Атлетико» - «Карабах» заметку под названием «Результат, от которого вы обалдеете».

«Фурор в Мадриде: «Карабах» не сдался и вдесятером!» - написала газета «Спорт уик-энд».

«Чемпион Азербайджана с первых минут матча в Мадриде попал под мощный прессинг, но сбросил с себя удушающие объятия «Атлетико» на удивление легко и непринужденно, - хвалит «Карабах» российское СМИ. - И вскоре мы увидели, как уже воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев навязывает борьбу защитникам на чужой половине поля так умело и страстно, как это традиционно делают сами «матрасники» и как не всегда могут продемонстрировать что-то подобное некоторые футболисты из бывшего клуба форварда «Карабаха». Время шло, а гости играли на равных с фаворитом!

Организация обороны, выход из защиты в атаку и созидательная игра в центре поля у азербайджанцев, что и говорить, были на высоте. Даже во владении мячом они не уступали испанскому клубу, а по итогам первого тайма - превзошли!».

Двумя ничейными результатами с «Атлетико» «Карабах» напугал итальянцев.

«Гурбанов предупреждает «Рому»: «Мы хотим больше очков». Так озаглавлен репортаж с послематчевой пресс-конференции главного тренера «Карабаха» на итальянском сайте Tutto Mercato.

А в Испании теперь будут болеть за «Карабах». Ведь «Атлетико» недостаточно обыграть в двух оставшихся матчах «Рому» и «Челси». Нужно еще, чтобы «Карабах» у кого-то из них отнял очки.

Заголовок испанского ABC: «Карабах» - от врага до союзника».

«Две ничьи «Атлетико» с «Карабахом» почти закрыли путь мадридцам в плей-офф Лиги чемпионов, - пишут испанцы. – Даже если «Атлетико» обыграет «Рому» и «Челси», все равно нужно надеяться на то, что азербайджанский клуб не проиграет хотя бы в одном из двух последних матчей с этими же соперниками. «Атлетико» нужна поддержка «Карабаха». 22 ноября «Атлетико» примет дома «Рому» и одним глазом будет следить за тем, что происходит в Азербайджане».