Подписаться на уведомления
 

«Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» Мировая пресса о сенсации в Мадриде

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Мировые СМИ вновь восхищаются «Карабахом». Как и после ответной игры с «Копенгагеном» и домашней ничьи с «Атлетико», ведущие издания многих стран пишут о чемпионе Азербайджана в восторженных тонах.

Немецкий Kicker опубликовал материал с заголовком «Карабахский шок: «Атлетико» у края пропасти».

«Еще в Азербайджане команда Диего Симеоне столкнулась с трудностями и добыла лишь ничью. В Мадриде «Карабах» вновь бросил вызов «Атлетико». В результате – 1:1», - пишет популярное издание.

Хорватский информационный портал 24sata достаточно жестко прошелся по «Атлетико». Заголовок «Сенсация. «Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» говорит сам за себя.

«Фанаты «Атлетико» еще несколько месяцев назад даже не слышали о «Карабахе», но теперь имя чемпиона Азербайджана, который является дебютантом Лиги чемпионов, они запомнят надолго».

«Карабах» написал историю в Мадриде», - гласит «маншет» сайта турецкого канала A Haber.

«Азербайджанская команда последние полчаса матча играла вдесятером, но подопечные Диего Симеоне не смогли пробить Ибрагима Шехича, который когда-то играл в турецкой Суперлиге. «Карабах» завоевал свое первое выездное очко. Всего их у команды два. А «Атлетико» с 3 очками заметно усложнил свой путь в 1/8 финала Лиги чемпионов», - написали наши турецкие коллеги.

Российский Sports.ru посвятил матчу «Атлетико» - «Карабах» заметку под названием «Результат, от которого вы обалдеете».

«Фурор в Мадриде: «Карабах» не сдался и вдесятером!» - написала газета «Спорт уик-энд».

«Чемпион Азербайджана с первых минут матча в Мадриде попал под мощный прессинг, но сбросил с себя удушающие объятия «Атлетико» на удивление легко и непринужденно, - хвалит «Карабах» российское СМИ. - И вскоре мы увидели, как уже воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев навязывает борьбу защитникам на чужой половине поля так умело и страстно, как это традиционно делают сами «матрасники» и как не всегда могут продемонстрировать что-то подобное некоторые футболисты из бывшего клуба форварда «Карабаха». Время шло, а гости играли на равных с фаворитом!

Организация обороны, выход из защиты в атаку и созидательная игра в центре поля у азербайджанцев, что и говорить, были на высоте. Даже во владении мячом они не уступали испанскому клубу, а по итогам первого тайма - превзошли!».

Двумя ничейными результатами с «Атлетико» «Карабах» напугал итальянцев.

«Гурбанов предупреждает «Рому»: «Мы хотим больше очков». Так озаглавлен репортаж с послематчевой пресс-конференции главного тренера «Карабаха» на итальянском сайте Tutto Mercato.

А в Испании теперь будут болеть за «Карабах». Ведь «Атлетико» недостаточно обыграть в двух оставшихся матчах «Рому» и «Челси». Нужно еще, чтобы «Карабах» у кого-то из них отнял очки.

Заголовок испанского ABC: «Карабах» - от врага до союзника».

«Две ничьи «Атлетико» с «Карабахом» почти закрыли путь мадридцам в плей-офф Лиги чемпионов, - пишут испанцы. – Даже если «Атлетико» обыграет «Рому» и «Челси», все равно нужно надеяться на то, что азербайджанский клуб не проиграет хотя бы в одном из двух последних матчей с этими же соперниками. «Атлетико» нужна поддержка «Карабаха». 22 ноября «Атлетико» примет дома «Рому» и одним глазом будет следить за тем, что происходит в Азербайджане». 

4849 просмотров


Старости
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
2 Ноя 13° / 10°
3 Ноя 17° / 12°
4 Ноя 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9776 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев встретился с аятоллой Хаменеи
Теперь Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
Трамп хочет отменить лотерею грин-карт
Путин назвал отношения России с Азербайджаном особыми переговоры в Тегеране
В России горит нефтеперерабатывающий завод
После «Карабаха» у капитана «Атлетико» сдали нервы
В Украине арестован экc-глава военной полиции Грузии
Азербайджан обратился в ООН Из-за Карабаха
21-летняя девушка повесилась в Сумгаите
В Бангладеш пилот пассажирского самолета готовил теракт
Путин на переговорах с Хаменеи
Барзани назначил главнокомандующим своего племянника
Еще одно нападение в центре Нью-Йорка: есть убитые
Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по террористам в Сирии видео
Центробанк о курсе доллара
Аваков обвинил Порошенко в аресте сына
Анкара и Ташкент: объятия на пять миллиардов наш комментарий
«Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» Мировая пресса о сенсации в Мадриде
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Скончался экс-депутат Низами Гулиев
Биткоин ставит новый рекорд – 6,5 тысячи долларов
Совет Европы: «В Азербайджане такие же суды, как в Норвегии» официальное заявление
Россия и США направили бомбардировщики к Северной Корее
Пакистанская авиакомпания забыла в Нью-Йорке два гроба с телами
Путин на переговорах с Роухани
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться