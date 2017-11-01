С двухдневным визитом Анкару посетил Шавкат Мирзиёев. Это первое посещение Турции президентом Узбекистана с 1999 года.

Но – далеко не первая встреча президентов двух стран за последние два года. Более того, пожалуй, ни с кем из зарубежных лидеров Шавкат Мирзиёев с момента своего избрания на высший государственный пост не встречался так часто, как с Реджепом Эрдоганом. Сначала – на похоронах первого президента Узбекистана Ислама Каримова в ноябре 2016-го. Затем – 14 мая нынешнего года на организованном Пекином Форуме «Один пояс – один путь», 10 сентября – на саммите по науке и технике Организации исламского сотрудничества в Астане. И вот, наконец, и в Анкаре.

Где узбекского президента, без всякого преувеличения, встречали как дорогого и горячо любимого родственника, приехавшего после долгой разлуки. Что, не без юмора, подметил и сам Мирзиёв. «По нашим глазам видно, как за 20-летний перерыв мы соскучились друг по другу», - заявил он перед журналистами, сообщив им чуть позже - видимо, в развитие темы об «этих глазах напротив» - что лидеры двух стран на переговорах «понимали друг друга не с полуслова, а совсем без слов, по взгляду».

Что, впрочем, было результатом не только царившего во время визиту духа взаимопонимания, но и безукоризненной подготовкой встречи на высшем уровне, когда все острые вопросы уже сняты, а итоговые документы вычитаны до запятой – только подписывай.

А подписывать было что. С 1991 года отношения между Ташкентом и Анкарой, если попробовать представить их графически, здорово напоминали температурный лист больного лихорадкой – пик, падение, вновь подъем – и опускание к точке окоченения.

Формат комментария исключает подробный обзор драмы под названием «отношения Анкары и Ташкента после 1991 года», но некоторые вехи напомнить все же необходимо.

Турция была первым государством, признавшим независимость Узбекистана в последние дни 1991 года. Каримов буквально через несколько дней нанес визит в Анкару, где заявил, что «моя страна будет двигаться вперед по турецкому пути». И уже на следующий год республика получила из Турции Узбекистану 2 миллиона тонн зерна и ссуду в 590 миллионов долларов сроком на три года. Но вот дальше начались проблемы.

Сначала – «дело Мухаммада Салиха», конкурента Каримова на выборах, который получил убежище в Турции, причем Анкара на все просьбы о его экстрадиции неизменно отвечала Ташкенту отказом. Затем была серия терактов в столице Узбекистана и попытка покушения на Каримова, которую осуществили местные гюленисты, получавшие поддержку из Турции.

В 2005 году, после событий в Андижане, Турция открыто выступила против Узбекистана в ООН. Ну а в 2011 кризис накрыл двусторонние отношения окончательно. Ташкент объявил о закрытии примерно полусотни работавших в республике предприятий – по обвинению в злоупотреблении «созданным для них в Узбекистане благоприятным инвестиционным климатом и дружественными связями» - имущество и основная часть которых была попросту конфискована. В ответ на что турецкий парламент внес Узбекистан в список пяти недружественных стран.

Сегодня Анкара и Ташкент демонстрируют готовность избавиться от негативного прошлого, причем, у каждой из сторон – более чем весомые резоны сугубо прагматического характера.

При том, что в последние годы центр тяжести внешней политики Анкары сместился на Ближний Восток, Центральная Азия продолжает вызывать серьезный интерес у турецких элит. Причем, как по политическим, так и по экономическим соображениям. Узбекистан – одно из ключевых звеньев программы «Один пояс – один путь», конечная точка основного сухопутного варианта которого находится как раз в Турции. Ташкент, кроме того, потенциальный участник Южного газового коридора, предусматривающего поставки углеводородов из Центральной Азии в Европу через территории Грузии и Турции. Ну и, в конце концов, Узбекистан – это еще и рынок для турецких товаров и инвестиций, пусть на нем и придется конкурировать с Китаем и, судя по некоторым данным, с Южной Кореей.

Мирзиёеву тоже нужны устойчивые партнерские отношения с Анкарой. В первую очередь потому, что Ташкент рассматривает партнерство с Турцией как один из способов реализации важнейшего направления происходящих в Узбекистане реформ - перехода от политики импортозамещения на политику экспортно- ориентированного развития. И активность узбекского президента в налаживании контактов с Анкарой – накануне визита им даже постановление об упрощении визового режима для турецких граждан – это еще и часть его политики по созданию в стране производств, способных работать на экспорт.

Причем – не только в гражданской, но и оборонной сфере. Еще в январе 2017 года Шавкат Мирзиёев заявил, что «пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса», а в перспективе - выпускать отдельные виды продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны.

И в этой связи весьма многозначительно выглядит информация о подписании в рамках визита в Анкару меморандума о взаимопонимании между турецкой компанией Nurol Makina ve Sanayi AS и узбекской UzAuto. Итогом которого должно стать совместное производство в Узбекистане одной тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın 4x4. Причем, по условиям предварительного соглашения, 24 бронемашины достанутся узбекской стороне, а остальное будет отправлено в Турцию либо продано другим странам.

Еще несколько таких проектов, и заданный в Анкаре показатель желаемого товарооборота в 5 миллиардов долларов - в 2016 году объем взаимной торговли составил 1,2 миллиарда – перестанет быть только добрым намерением руководства Турции и Узбекистана. Право, подобные перспективы необычайно способствуют крепости взаимных объятий.