Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в среду в минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, дальние бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.

По данным министерства, "целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением".

"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - добавили в минобороны.