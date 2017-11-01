Еще одно нападение в центре Нью-Йорка: есть убитые

После произошедшего накануне теракта новый трагический инцидент случился в центре Нью-Йорка в среду утром, передает New York Post.

Сообщается, что в районе Манхэттен неизвестный выстрелил женщине в живот, после чего покончил с собой. Покушение на женщину было совершено по ее выходе из своего авто, припаркованного около колледжа Cooper Union.

Мотивы злоумышленника пока не установлены.

Ранее, 31 октября, напомним, на Манхеттене же грузовик, проехавший несколько улиц по велосипедной дорожке, последовательно совершил наезды на велосипедистов, в конце концов врезавшись в школьный автобус. Полицией водитель грузовика был задержан. В результате его действий погибли восемь человек и более десяти получили травмы и увечья. Данное ЧП местные власти квалифицируют как теракт.