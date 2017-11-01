Подписаться на уведомления
 

Еще одно нападение в центре Нью-Йорка: есть убитые

 

После произошедшего накануне теракта новый трагический инцидент случился в центре Нью-Йорка в среду утром, передает New York Post.

Сообщается, что в районе Манхэттен неизвестный выстрелил женщине в живот, после чего покончил с собой. Покушение на женщину было совершено по ее выходе из своего авто, припаркованного около колледжа Cooper Union.

Мотивы злоумышленника пока не установлены.

Ранее, 31 октября, напомним, на Манхеттене же грузовик, проехавший несколько улиц по велосипедной дорожке, последовательно совершил наезды на велосипедистов, в конце концов врезавшись в школьный автобус. Полицией водитель грузовика был задержан. В результате его действий погибли восемь человек и более десяти получили травмы и увечья. Данное ЧП местные власти квалифицируют как теракт.

3390 просмотров


Старости
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
2 Ноя 13° / 10°
3 Ноя 17° / 12°
4 Ноя 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9776 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев встретился с аятоллой Хаменеи
Теперь Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
Трамп хочет отменить лотерею грин-карт
Путин назвал отношения России с Азербайджаном особыми переговоры в Тегеране
В России горит нефтеперерабатывающий завод
После «Карабаха» у капитана «Атлетико» сдали нервы
В Украине арестован экc-глава военной полиции Грузии
Азербайджан обратился в ООН Из-за Карабаха
21-летняя девушка повесилась в Сумгаите
В Бангладеш пилот пассажирского самолета готовил теракт
Путин на переговорах с Хаменеи
Барзани назначил главнокомандующим своего племянника
Еще одно нападение в центре Нью-Йорка: есть убитые
Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по террористам в Сирии видео
Центробанк о курсе доллара
Аваков обвинил Порошенко в аресте сына
Анкара и Ташкент: объятия на пять миллиардов наш комментарий
«Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» Мировая пресса о сенсации в Мадриде
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Скончался экс-депутат Низами Гулиев
Биткоин ставит новый рекорд – 6,5 тысячи долларов
Совет Европы: «В Азербайджане такие же суды, как в Норвегии» официальное заявление
Россия и США направили бомбардировщики к Северной Корее
Пакистанская авиакомпания забыла в Нью-Йорке два гроба с телами
Путин на переговорах с Роухани
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться