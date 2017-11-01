Барзани назначил главнокомандующим своего племянника

1 ноября Масуд Барзани официально сложил с себя полномочия главы Курдской региональной администрации Ирака, передав их правительству, парламенту и Совету юстиции региона, сообщает Анадолу.

Депутат парламента от Иракского туркманского фронта Айдын Маруф сказал Анадолу, что экс-глава курдской автономии передал основные полномочия верховного главнокомандующего своему племяннику Нечирвану Барзани, который также будет отвечать за безопасность.

По его словам, отныне премьер автономии будет не только исполнять функции верховного главнокомандующего, но также иметь полномочия объявления ЧП в регионе и принятия важнейших решений в отношении сил пешмерга и структур безопасности.

Также спикер парламента наделяется полномочиями одобрять и отклонять законопроекты, проводить выборы и голосования по вотуму доверия премьер-министру и правительству.

Между тем решения о назначении судей и прокуроров, смертной казни и всеобщей амнистии будет принимать Совет юстиции.

При этом Масуд Барзани продолжит исполнять обязанности председателя Курдской демократической партии.