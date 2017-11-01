Путин на переговорах с Хаменеи

В рамках своего визита в Исламскую Республику Иран президент России Владимир Путин встретился с верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи, передает агентство ИРНА.
Отметим, что сегодня в Тегеране проходит трехсторонний саммит Россия-Иран-Азербайджан: к В.Путину и Х.Роухани присоединится президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По окончании переговоров лидеров трех стран выступят с совместным заявлением.
#Russian President Putin meets with Ayatollah Khamenei #Tehran#Iran pic.twitter.com/rEB7aC0TKo— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 1 ноября 2017 г.