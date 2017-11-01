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Путин на переговорах с Хаменеи

 

В рамках своего визита в Исламскую Республику Иран президент России Владимир Путин встретился с верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи, передает агентство ИРНА.

Отметим, что сегодня в Тегеране проходит трехсторонний саммит Россия-Иран-Азербайджан: к В.Путину и Х.Роухани присоединится президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По окончании переговоров лидеров трех стран выступят с совместным заявлением.

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