В Бангладеш пилот пассажирского самолета готовил теракт

Полиция Бангладеш задержала пилота авиалиний Biman Bangladesh Airlines по подозрению в подготовке теракта, сообщает портал Bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

Правоохранительные органы задержали второго пилота Саббира Амама (Sabbir Amam) и несколько его сообщников во вторник. В среду суд выдал ордер на временный арест Амама и еще троих человек для проведения с ними допроса.

Как заявил представитель Батальона быстрого реагирования Бангладеш (RAB), Амам признался, что планировал угнон самолета с тем, чтобы либо совершить на нем атаку на высших госчиновников страны, либо переправить его на Ближний Восток.

По данным полиции, Амам имеет связи с местной исламистской организацией "Джамаат уль-муджахеддин" (Jamaat-ul-Mujahideen - JMB), выступающей за введение в стране законов шариата и выдающей себя за действующее на территории Бангладеш отделение террористической группировки "Исламское государство".