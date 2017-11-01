Постоянное представительство Азербайджана при ООН адресовало генеральному секретарю Антониу Гутерришу письмо в связи с нагорно-карабахским конфликтом, сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД АР.

Послание отправлено в соответствии с темами повестки дня 72-й сессии Генассамблеи ООН: «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», «Затяжные конфликты на территории ГУАМ и их влияние на международный мир, безопасность и развитие», а также «Верховенство закона на национальном и международном уровнях» и др.

На основании конкретных фактов в послании детально разъяснены последствия агрессии Армении против Азербайджана и оккупации ею азербайджанских территорий, а кроме того, названы и уточнены: международная юридическая ответственность Армении, резолюции и решения, принятые ООН и другими международными организациями в связи с карабахским конфликтом, гуманитарные и прочие его аспекты, противоправные действия Армении на оккупированных территориях и ответственность за них третьей стороны.

Письмо распространено в качестве рабочего документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.