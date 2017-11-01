После «Карабаха» у капитана «Атлетико» сдали нервы

В Мадриде весьма болезненно восприняли вторую подряд ничью в матчах с «Карабахом». Еще бы! Ведь теперь у «Атлетико» - команды, дважды за последние годы игравшей в финале Лиги чемпионов, - лишь минимальные шансы на выход в 1/8 финала.

Если главный тренер клуба - Диего Симеоне стоически стерпел неприятнейшие вопросы журналистов после игры в Мадриде, то у капитана «Атлетико»- Габи нервы все же сдали.

На вопрос о том, согласен ли он играть в Лиге Европы (команды, занявшие 3-е место в группе в Лиге чемпионов, отправляются в 1/16 финала второго по значимости еврокубка), Габи ответил весьма грубо.

«Играть в Лиге Европы – это полное дерьмо, хотя этот турнир многое мне дал, - заявил капитан «Атлетико». - Если мы туда попадем, будем бороться, как и всегда, – только за победу.

Самое печальное, что теперь все не в наших руках. Мы должны обыгрывать «Рому» и надеяться, что «Карабах» сдержит «Челси».

На данную минуту мы вылетаем. Шансы есть, но они призрачные».

Напомним, что у «Атлетико» за два тура до финиша группового турнира 3 очка. 8 очков у «Ромы», 7 – у «Челси». «Карабах» же имеет 2 очка.

Чтобы опередить римлян или лондонцев, «Атлетико» нужно обыграть обе эти команды и ждать, что «Карабах» отнимет очки или у итальянцев, или у англичан.

Кстати, «Карабах» может лишить мадридцев даже места в Лиге Европы. Если, к примеру, «Атлетико» проиграет оба оставшихся матча, а «Карабах» добудет хотя бы одну ничью, то у клубов из Азербайджана и Испании будет по 3 очка. В таком случае преимущество будет у «Карабаха» - за счет гола, забитого в Мадриде.