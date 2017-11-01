Подписаться на уведомления
 

После «Карабаха» у капитана «Атлетико» сдали нервы

Автор: Отдел спорта 

В Мадриде весьма болезненно восприняли вторую подряд ничью в матчах с «Карабахом». Еще бы! Ведь теперь у «Атлетико» - команды, дважды за последние годы игравшей в финале Лиги чемпионов, - лишь минимальные шансы на выход в 1/8 финала.

Если главный тренер клуба - Диего Симеоне стоически стерпел неприятнейшие вопросы журналистов после игры в Мадриде, то у капитана «Атлетико»-  Габи нервы все же сдали.

На вопрос о том, согласен ли он играть в Лиге Европы (команды, занявшие 3-е место в группе в Лиге чемпионов, отправляются в 1/16 финала второго по значимости еврокубка), Габи ответил весьма грубо.

«Играть в Лиге Европы – это полное дерьмо, хотя этот турнир многое мне дал, - заявил капитан «Атлетико». - Если мы туда попадем, будем бороться, как и всегда, – только за победу.

Самое печальное, что теперь все не в наших руках. Мы должны обыгрывать «Рому» и надеяться, что «Карабах» сдержит «Челси».

На данную минуту мы вылетаем. Шансы есть, но они призрачные».

Напомним, что у «Атлетико» за два тура до финиша группового турнира 3 очка. 8 очков у «Ромы», 7 – у «Челси». «Карабах» же имеет 2 очка.

Чтобы опередить римлян или лондонцев, «Атлетико» нужно обыграть обе эти команды и ждать, что «Карабах» отнимет очки или у итальянцев, или у англичан.

Кстати, «Карабах» может лишить мадридцев даже места в Лиге Европы. Если, к примеру, «Атлетико» проиграет оба оставшихся матча, а «Карабах» добудет хотя бы одну ничью, то у клубов из Азербайджана и Испании будет по 3 очка. В таком случае преимущество будет у «Карабаха» - за счет гола, забитого в Мадриде.

3107 просмотров


Старости
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Гурбан Гурбанов не пустил на рейс Мадрид – Баку ругавшегося спортсмена
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
2 Ноя 13° / 10°
3 Ноя 17° / 12°
4 Ноя 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9776 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев встретился с аятоллой Хаменеи
Теперь Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
Трамп хочет отменить лотерею грин-карт
Путин назвал отношения России с Азербайджаном особыми переговоры в Тегеране
В России горит нефтеперерабатывающий завод
После «Карабаха» у капитана «Атлетико» сдали нервы
В Украине арестован экc-глава военной полиции Грузии
Азербайджан обратился в ООН Из-за Карабаха
21-летняя девушка повесилась в Сумгаите
В Бангладеш пилот пассажирского самолета готовил теракт
Путин на переговорах с Хаменеи
Барзани назначил главнокомандующим своего племянника
Еще одно нападение в центре Нью-Йорка: есть убитые
Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по террористам в Сирии видео
Центробанк о курсе доллара
Аваков обвинил Порошенко в аресте сына
Анкара и Ташкент: объятия на пять миллиардов наш комментарий
«Карабах» вышвыривает «Атлетико» из Лиги чемпионов» Мировая пресса о сенсации в Мадриде
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Скончался экс-депутат Низами Гулиев
Биткоин ставит новый рекорд – 6,5 тысячи долларов
Совет Европы: «В Азербайджане такие же суды, как в Норвегии» официальное заявление
Россия и США направили бомбардировщики к Северной Корее
Пакистанская авиакомпания забыла в Нью-Йорке два гроба с телами
Путин на переговорах с Роухани
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться