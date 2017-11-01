В России горит нефтеперерабатывающий завод

В результате пожара на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе погиб один человек и один госпитализирован с ожогами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС области.

По его словам, на место ЧП по повышенному рангу выехали 58 сотрудников управления МЧС и 15 единиц техники.

"На месте обнаружено возгорание установки АВТ-3 (атмосферно-вакуумная трубка). На данный момент идет процесс локализации. К сожалению, есть пострадавшие: один человек травмирован, получил ожоги и госпитализирован, и один погиб", — сказал он.

По его словам, оба этих человека - сотрудники подрядной организации, выполняющей на объекте ремонтные работы.