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Путин назвал отношения России с Азербайджаном особыми переговоры в Тегеране

 

Лидеры России и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев в среду встретились в Тегеране для беседы перед началом трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Роухани, сообщает Интерфакс.

"Очень рад вас видеть, на этот раз в Тегеране: мы встречаемся регулярно и по телефону разговариваем, в постоянном контакте - это естественно, потому что отношения между нашими государствами носят особый характер, и, безусловно, это - характер стратегического партнерства", - заявил В.Путин перед началом встречи с И.Алиевым.

Он отметил, что двусторонние усилия по развитию отношений не проходят даром, и примером тому служит рост товарооборота: за первые девять месяцев этот показатель вырос почти на 62%.

"Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с вами в двустороннем формате", - сказал В.Путин.

В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что нынешняя встреча - не первая в этом году, и каждая из них всегда ведет к хорошим результатам. "Мы даем новый импульс развитию отношений, очень рады, что в экономической сфере товарооборот растет после определенных сложных процессов", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, это свидетельствует о большом взаимном интересе бизнес-структур двух стран.

"Наши отношения с Россией имеют стратегический характер, и мы так и характеризуем их. Сотрудничаем по всем направлениям: и в гуманитарной сфере, и в экономической, в энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей и близких партнеров", - указал Ильхам Алиев.

Также он с удовлетворением отметил, что предстоящий сегодня трехсторонний саммит является "очень важным событием глобального масштаба".

"Это - сотрудничество, основанное на глубоких исторических корнях и на взаимных интересах и поддержке, которую три страны оказывают на международной арене", - подчеркнул азербайджанский лидер.

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