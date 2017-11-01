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Трамп хочет отменить лотерею грин-карт

 

Президент США Дональд Трамп выступил за прекращение раздачи грин-карт (вид на жительство) по  визовой лотерее, пишет «Газета.ру».

Так он прокомментировал информацию о том, что исполнитель теракта на Манхэттене приехал в США по «лотерее разнообразия» (Diversity VISA), предложенной сенатором от Демократической партии Чаком Шумером.

«Террорист прибыл в нашу страну по так называемой Диверсификационной лотерее - прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии). Нам нужна эмиграция за реальные заслуги, а не по лотерее. Мы должны стать намного строже и умнее», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Вид на жительство в США можно выиграть по интернет-лотерее (диверсификационная лотерея), которая каждый год проводится правительством США. Одна из целей розыгрыша — поощрение иммиграции в США людей из стран, уроженцы которых в народонаселении США практически не представлены.

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