Саакашвили рассказал подробности ссоры Авакова и Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе ссоры с президентом страны Петром Порошенко упрекнул его в ведении бизнеса в России. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, спор произошел по поводу того, следует ли разгонять протестную акцию у стен Верховной Рады. «У тебя есть бизнес в Липецке, а меня в России не ждут, а в Европе не примут. Поэтому я не буду этого делать», — процитировал Саакашвили слова Авакова. Бывший губернатор Одесской области отметил, что содержание беседы ему известно от разных депутатов Рады, которым о ссоре рассказали сами Аваков и Порошенко.

Саакашвили добавил, что именно с отказом разгонять протестную акцию связано задержание сына Арсена Авакова Александра. «Это дело Холодницкий [глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий] придерживал больше года, и он вчера с вечера дал ход. Конечно, по указанию Порошенко, это вообще не вызывает никакого сомнения», — сказал политик.