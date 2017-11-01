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США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану

 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило целый перечень пояснений по поводу новых санкций в отношении Москвы, Пхеньяна и Тегерана.

Исходя из новых требований, Россию фактически уравняли с Ираном и КНДР — теперь будут преследовать не только российские физические и юридические лица, но и граждан, и компании, которые помогали россиянам в проведении сделок. Ранее подобное условие было актуально только в отношении КНДР и Ирана, а в отношении России распространялось исключительно на американских граждан и компании, работающие по американскому законодательству. Теперь же ограничения грозят абсолютно всем компаниям в мире, которые сотрудничают с российскими юрлицами из санкционного списка.

OFAC поясняет, что новые ограничения будут вводиться за валютные транзакции, передачу финансовых инструментов, ценных бумаг, имущества, а также предоставление услуг, персонала и технологий.

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