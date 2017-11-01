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В США сокращаются запасы нефти

 

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 октября, уменьшились на 2,4 млн баррелей, или на 0,5%, до 454,9 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что запасы сократились на 0,38%, или на 1,756 млн баррелей, до 455,544 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

Между тем запасы нефти в хранилище в Кушинге увеличились на 90 тыс. баррелей. Запасы бензина сократились на 4 млн баррелей, однако это меньше, чем насчитал API. Американский институт нефти вчера заявил о снижении запасов бензина на 7,7 млн баррелей, напоминает «Вести Экономика».

Кроме того, по данным министерства, импорт сырой нефти в США упал до рекордного минимума, а экспорт дистиллятов и нефти, наоборот, вырос до рекорда.

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