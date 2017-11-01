Политический кризис в Кении

Лидер оппозиционной коалиции Кении «Национальный суперальянс» Раила Одинга отказывается признавать результаты повторных выборов президента, которые прошли 26 октября.

По словам Одинги, выборы не соответствуют Конституции. Он отметил, что следует провести выборы, которые отвечают основному закону и в соответствии с решением Верховного суда, передает Синьхуа.

По итогам подсчета голосов, обнародованным в понедельник Независимой комиссией по вопросам выборов и пограничному разграничению Кении, в повторных выборах президента страны победу одержал кандидат от «Юбилейной партии» - действующий президент Ухуру Кениата. После публикации результатов, Кениата выступил с краткой речью, в которой выразил признательность избирателям и призвал народ защищать мир и поддерживать сплоченность.