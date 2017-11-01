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ЦРУ рассекретило данные о Бен Ладене

 

ЦРУ США опубликовало около 470 тыс. файлов, полученных при ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом сообщается в твиттере ЦРУ.

«Сегодня мы опубликовали около 470 тысяч файлов, полученных в ходе рейда 2011 года на убежище Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что файлы рассекретили в целях прозрачности, а также для того, чтобы улучшить понимание общественностью явления «Аль-Каиды» и бен Ладена.

Ранее США опубликовали 2900 документов, касающихся убийства 36-го президента США Джона Кеннеди.

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