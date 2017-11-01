Россия предупредила Китай о дефиците газа

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, который вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым находится с визитом в Китае, предупредил представителей КНР о возможном дефиците газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, столкнуться с дефицитом газа страна рискует из-за резкого наращивания потребления.

«Экономика Китая прочно встает на "газовые рельсы", мы видим, что в январе-сентябре текущего года потребление голубого топлива в Китае выросло на 18 процентов — до 168 миллиардов кубометров, в абсолютном выражении прирост составил 26 миллиардов кубометров», — заявил он.