Армия Ирака: Курды отказались от всех договоренностей

Объединенное командование армии Ирака заявило, что руководство Иракского Курдистана отказалось от всех договоренностей с Багдадом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командования.

«Руководство региона и его переговорная группа во вторник вечером полностью отказались от согласованного проекта, который с ними обсуждала федеральная делегация. Стало ясно, что они просто тянут время», — говорится в заявлении.

Отмечается, что во время переговоров курды занимались передвижением своих войск и возведением оборонительных укреплений.