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Европа поворачивается спиной к США и лицом к Ирану Актуальное мнение Рольфа Мютцениха

Автор: Отдел информации 

На фоне проходящей сегодня в Тегеране встречи президентов Азербайджана, России и Ирана – Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Роухани, в европейских СМИ появляются публикации, осуждающие американскую политику.

Сегодня в журнале «IPS – International Politics and Society» (http://www.ips-journal.eu) Д-р Рольф Мютцених опубликовал статью, в которой попытался ответить на вопрос «Почему в споре о ядерной сделке не следует полагаться на американскую политику?».

Рольф Мютцених

Отметим, что Рольф Мютцених с 2002 года - депутат немецкого бундестага, а с декабря 2013 года – заместитель председателя фракции по внешней политике, обороне и правам человека. С ноября 2009 по декабрь 2013 года был спикером фракции СДПГ по внешней политике.

Эксперт считает, что Европа должна по-своему выстраивать отношения с Ираном. «…Правительство в Вашингтоне снова распрощалось с вариантом урегулирования международной проблемы на договорной основе. Ведь договоренность с правительством Ирана, достигнутая с таким трудом, получила единодушное одобрение Совета Безопасности ООН.

С каким презрением президент США относится к этой организации, стало ясно с момента его выступления перед Генеральной Ассамблеей. Недавно он снова его выразил. Ответственность за дальнейшую судьбу соглашения с Ираном легла отныне на американский Конгресс. У него есть 60 дней, чтобы решить вопрос о возобновлении санкций против Ирана. Выигрыш от перекладывания этой ноши на Конгресс сомнителен», -пишет Рольф Мютцених.

По его словам, именно обе палаты американского парламента в течение нескольких лет усложняли усилия Обамы по заключению иранского соглашения: «Многие из тех, кто несет ответственность за это, продолжают оставаться депутатами национального парламента США. Нельзя сказать, что в его почтенном здании беспредельно властвует разум. Поэтому приходится усомниться в том, что именно сейчас там должно случиться нечто полезное и доброе. Тем более что Трамп пригрозил дальнейшими мерами, если ему не понравится результат».

Рольф Мютцених уверен, что после заключения соглашения с Ираном «мы упустили удобный момент для продвижения последующих инициатив с целью безопасного урегулирования ситуации в регионе».

«Соглашение с Ираном не идеально, но, как правило, такими международные соглашения и бывают. Все же за его счет удалось выиграть время, а посредством тщательно разработанных норм по контролю следовало бы укреплять взаимное доверие. Оба этих элемента ныне уничтожены, а последствия отразятся и на иных конфликтах, которые удавалось гасить с их помощью.

Могерини и Зариф

Поэтому совместное заявление, представленное Великобританией, Францией и Германией сразу же после речи Трампа, стало правильным шагом. Нам следует оставаться реалистами. Такой жест вряд ли произведет сильное впечатление на Вашингтон. Европа должна идти собственным путем в отношениях с Ираном: ограничения в сфере торговли и банковского дела должны быть смягчены посредством других механизмов: разумным шагом могло бы стать упрощение визового режима для путешествующих из Ирана, надлежащую значимость и вес должно было бы обрести культурное и научное сотрудничество, можно было бы расширить и партнерские связи между городами.

Ведь мы и так после заключения соглашения с Ираном упустили удобный момент для продвижения последующих инициатив с целью безопасного урегулирования ситуации в регионе.

Создание свободной от ядерного оружия зоны было бы логическим шагом. Как-никак Лига арабских государств в 2005 году благосклонно относилась к такому плану. При сосредоточении внимания на этих вопросах в поле зрения оказывается еще одна проблема: облеченные властью в Тегеране и Куме вне всякого сомнения раскручивают конфликт, но и другие действующие лица в Анкаре, Багдаде, Риаде, Дамаске, Эрбиле и Катаре точно так же играют с огнем. А из США, России, Латинской Америки и Европы осуществляются поставки огромных арсеналов оружия для этих целей.

Поэтому заявление глав правительств европейских государств имело бы еще больший вес, если бы мы одновременно решительно высказались за прекращение поставок вооружений, новые шаги по укреплению доверия и собственный путь выстраивания отношений с обществом в Иране. На этом стоило бы сосредоточиться в течение последующих месяцев, ведь с такими делами мы в состоянии справиться и сами», - подчеркнул Рольф Мютцених.

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