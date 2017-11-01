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Ильхам Алиев к союзу с Путиным и Роухани привлекает и Эрдогана мнения и оценки

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

Саммит президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране подтверждает существование неформальной триады Баку – Москва - Тегеран, объединенной общими задачами и общими интересами.

Налицо и укрепление отношений России и Ирана с Азербайджаном, хотя раньше в этой сложной геополитической конфигурации было немало проблем, связанных, прежде всего, с близкими отношениями РФ и ИРИ с Арменией.

Однако архиважная задача – реализация проекта железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном, который станет основным звеном маршрута Север-Юг, заставила отложить в сторону разногласия.

сегодняшняя встреча трех президентов

Показательно, что трёхсторонний саммит состоялся сразу после открытия другого эпохального маршрута Баку - Тбилиси - Карс. Так что не исключено, что в ближайшее время союз России, Ирана и Азербайджана пополнится четвертым игроком – Турцией.

Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно охарактеризовал треугольник Москва-Баку-Тегеран как «факт мировой, глобальной политики», а не как региональный или транспортный формат. «Это серьезная внешнеполитическая, геополитическая инициатива и уже реальность», - уверен глава Азербайджана.

Полностью согласен с И.Алиевым и аналитик программы «России и Евразия» британского Королевского института международных отношений Chatham House Станислав Притчин. В беседе с haqqin.az он назвал формат Азербайджан-Иран-Россия важным звеном регионального сотрудничества, в первую очередь, в экономической сфере.

Станислав Притчин

«Стержневым проектом формата является транспортный маршрут Север-Юг, который после недавней достройки участка на границе между Ираном и Азербайджаном станет основным звеном транспортной региональной инфраструктуры. Помимо этого, встреча лидеров трех стран - поставщиков и потенциальных поставщиков энергоресурсов в ЕС является важным форматом сотрудничества в энергетике. Тот факт, что эта встреча произошла на следующий день после открытия другой магистрали - БТК - показывает, что стратегия на диверсификацию экономики за счет реализации транспортного транзитного потенциала со стороны Азербайджана успешно воплощается», - отметил политолог.

Глава Российско-иранского совета по общественным связям, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров также отмечает важность этого укрепляющегося треугольника.

Раджаб Сафаров

«Этот формат на многие годы вперед определит вектор развития и одновременно снизит напряженность в регионе. На фоне борьбы с международным терроризмом, других катаклизмов на Ближнем Востоке подобный формат, как никогда, необходим. Кроме того, реализация маршрута Север-Юг укрепит и экономические связи в регионе», - полагает эксперт.

Вместе с тем Р.Сафаров  отметил, что некоторые силы попытаются торпедировать это сотрудничество, хотя «серьезность участников этого формата наверняка сможет противостоять всем враждебным силам».

Несомненно одно - Азербайджан становится неотъемлемой частью транскаспийского коридора и ведущей страной региона.

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