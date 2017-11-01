Подписаться на уведомления
 

Евгений Михайлов: «Москва и Тегеран понимают, что Карабах должен остаться в составе Азербайджана» по итогам

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Одной из основных тем обсуждений на встрече в Тегеране президентов России, Азербайджана и Ирана стало урегулирование карабахского конфликта, сказал в интервью haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.

«Азербайджан, РФ и Иран наметили очень перспективные планы по развитию экономических отношений, в частности, строительству имеющего глобальное значение транспортного пути «Север-Юг», расширению сотрудничества в энергетической сфере и др. Однако ключевым моментом в реализации этих планов является решение политического вопроса: урегулирование карабахского конфликта», - сказал политолог haqqin.az.

политолог Евгений Михайлов

От этого вопроса, считает Е.Михалов, зависит стабильность во всем Южнокавказском регионе. Все экономические и транспортные проекты так или иначе завязаны на решении этой проблемы. Две страны - РФ и Иран - имеют отношения и влияние на Армению.

«В Москве и Тегеране понимают, что гарантированная стабильность региона может быть достигнута урегулированием конфликта путем предоставления Нагорному Карабаху широкой автономии в составе Азербайджана. Отделение этого региона не может быть предметом обсуждений, так как это противоречит заявлениям РФ и ИРИ о признании и поддержке территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул он.

Эксперт не сомневается, что в Москве очень заинтересованы в развитии отношений с Баку и Тегераном и понимают, какую роль в этом может сыграть решение карабахского конфликта в позитивном русле.

«Думаю, что государственные интересы России могут пересилить некое лоббистское влияние со стороны Армении. Возможно, это подведет российскую дипломатию к тому, чтобы содействовать ускорению процесса урегулирования, так как создание новых транспортно-коммуникационных путей, развитой логистики, вполне возможно, охватит и Карабахский регион. Поэтому решение карабахского вопроса играет важную роль в перспективности формата Москва – Баку – Тегеран», - подчеркнул Е.Михалов.

2443 просмотров


Старости
Шахрияр Мамедъяров - второй шахматист мира
Шахрияр Мамедъяров - второй шахматист мира Впервые в истории!
Наша погода
Сегодня 12° / 9°
3 Ноя 16° / 12°
4 Ноя 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9776 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Украина вновь отказала Саакашвили в статусе беженца
Мировые цены на нефть снижаются
За торговлю с Россией американцы накажут любого иностранца наш комментарий
Александр Коновалов: «Россия может присоединиться к Баку - Тбилиси - Карс» эксклюзив
Хаменеи предложил Путину изолировать США
Мугабе решил вернуть смертную казнь
За Арсена Авакова взялись американцы оперативный комментарий
Евгений Михайлов: «Москва и Тегеран понимают, что Карабах должен остаться в составе Азербайджана» по итогам
Ильхам Алиев к союзу с Путиным и Роухани привлекает и Эрдогана мнения и оценки
Трамп пообещал ужесточить наказание за терроризм
Европа поворачивается спиной к США и лицом к Ирану Актуальное мнение Рольфа Мютцениха
В США приняли важное решение по доллару
ЦРУ рассекретило данные о Бен Ладене
Шахрияр Мамедъяров - второй шахматист мира Впервые в истории!
Армия Ирака: Курды отказались от всех договоренностей
Россия предупредила Китай о дефиците газа
Политический кризис в Кении
В США сокращаются запасы нефти
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
Алиев, Путин и Роухани поговорили обо всем видео, обновлено 21:33
Саакашвили рассказал подробности ссоры Авакова и Порошенко
Ильхам Алиев встретился с аятоллой Хаменеи фото, обновлено
Теперь Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
Трамп хочет отменить лотерею грин-карт
Путин назвал отношения России с Азербайджаном особыми переговоры в Тегеране
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться