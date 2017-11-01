Одной из основных тем обсуждений на встрече в Тегеране президентов России, Азербайджана и Ирана стало урегулирование карабахского конфликта, сказал в интервью haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.

«Азербайджан, РФ и Иран наметили очень перспективные планы по развитию экономических отношений, в частности, строительству имеющего глобальное значение транспортного пути «Север-Юг», расширению сотрудничества в энергетической сфере и др. Однако ключевым моментом в реализации этих планов является решение политического вопроса: урегулирование карабахского конфликта», - сказал политолог haqqin.az.

От этого вопроса, считает Е.Михалов, зависит стабильность во всем Южнокавказском регионе. Все экономические и транспортные проекты так или иначе завязаны на решении этой проблемы. Две страны - РФ и Иран - имеют отношения и влияние на Армению.

«В Москве и Тегеране понимают, что гарантированная стабильность региона может быть достигнута урегулированием конфликта путем предоставления Нагорному Карабаху широкой автономии в составе Азербайджана. Отделение этого региона не может быть предметом обсуждений, так как это противоречит заявлениям РФ и ИРИ о признании и поддержке территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул он.

Эксперт не сомневается, что в Москве очень заинтересованы в развитии отношений с Баку и Тегераном и понимают, какую роль в этом может сыграть решение карабахского конфликта в позитивном русле.

«Думаю, что государственные интересы России могут пересилить некое лоббистское влияние со стороны Армении. Возможно, это подведет российскую дипломатию к тому, чтобы содействовать ускорению процесса урегулирования, так как создание новых транспортно-коммуникационных путей, развитой логистики, вполне возможно, охватит и Карабахский регион. Поэтому решение карабахского вопроса играет важную роль в перспективности формата Москва – Баку – Тегеран», - подчеркнул Е.Михалов.