Задержание Александра Авакова - сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - по подозрению в присвоении и растрате госсредств – не обязательно проявление конфликта между главой МВД и президентом Петром Порошенко. Об этом в беседе с haqqin.az заявил украинский политтехнолог Сергей Слободчук. При этом эксперт отметил, что произошедшие события были ожидаемыми.

«После начала акции Михаила Саакашвили в Киеве начался передел и выяснение отношений между теми, кто контролирует «военизированные структуры» (назовем их так). Вот только несколько эпизодов: суд над Николаем Коханивским, командиром добровольческого батальона ОУН, покушение на депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, другие более мелкие перестрелки, в ходе одной из которых погибла Амина Окуева (но это какое-то темное дело). И не случайно последние несколько недель СМИ специально муссируют тему о ссоре Петра Порошенко с Арсеном Аваковым, хотя никакой ссоры нет», - рассказывает эксперт.

«Да и какие между ними могут быть проблемы? - задает вопрос собеседник. – Аваков обеспечивает для администрации Порошенко контроль над МВД и военизированными структурами, им конфликтовать смысла нет. У них одна дорога. А если разбегутся, то один поедет разучивать «зековскую» песню «По тундре, по железной дороге», а другой, если ему дадут такую возможность, окажется на Лазурном берегу».

Как отмечает Сергей Слободчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое и начало дело против сына Арсена Авакова, – это полностью американская структура. И США сейчас с помощью дела НАБУ против сына министра выбивают Авакова из властной конструкции Украины. И если им удастся это сделать, у украинской власти просто не будет сил, которые защитят правящую элиту от «грузинского мандаринового майдана» в исполнении Михаила Саакашвили.

Политтехнолог согласен с мнением, что нынешняя украинская власть чувствует себя неуверенно. «Если говорить о «грузинском майдане», то власть боится, потому что не знает, чего от него можно ожидать. Не знает, какую команду завтра даст «вашингтонский обком». Так что Петру Порошенко нужен Арсен Аваков, а Авакову нужен Порошенко. Именно поэтому президент Украины уже заявил, что никакого отношения к действиям НАБУ он не имеет, сына Арсена Авакова задерживала фактически американская структура, которая не подчиняется администрации главы украинского государства».

- Еще раз повторюсь: на Авакова «наехали» американцы. А сам глава МВД, как только началась попытка нового «майдана», попытался показать себя единственным защитником правящего режима. Понятно, что его «акции» как защитника №1 резко подорожали. Так что если реально «пугать» Петра Порошенко, что и собрались делать американцы, то в первую очередь надо выбивать почву из-под Авакова.

- А каково в Украине отношение к Авакову, его семье, бизнесу? Нацменьшинства, насколько известно, им очень недовольны, в том числе и азербайджанцы…

- Отношение в целом неоднозначное, если высказаться цензурно. Репутация у Министерства внутренних дел Украины плохая, потому что и реформа полиции закончилась провалом, и вообще вся история работы правоохранительных структур за последние 3,5 года – это цепь скандалов и провалов, вроде ситуации, когда в декабре 2016 года в селе Княжичи под Киевом одни правоохранители расстреляли других.

- А что же будет дальше? Чем все закончится?

- Я вам могу только одно сказать: Запад хочет сделать режим Порошенко более управляемым, держать его под контролем. Ради каких целей предпринимаются эти действия, – мне сказать сложно. Будем надеяться, что в целях мирного урегулирования. Потому что новая война на Донбассе – это фактический раздел Украины.

Я думаю, что добиться «управляемости» от Петра Порошенко Вашингтону удастся, все идет к этому.