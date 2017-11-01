Мугабе решил вернуть смертную казнь

Президент Зимбабве Роберт Мугабе призвал к возобновлению смертной казни после того, как более 50 человек отозвались на вакансию палача, передает AFP.

Высшая мера не применялась в Зимбабве с 2005 года после того, как последний палач вышел на пенсию.

«Я думаю, давайте восстановим смертную казнь», - сказал Мугабе, выступая на похоронах ветерана борьбы за независимость Зимбабве. Он отметил, что был потрясен количеством недавних убийств в Зимбабве после получения отчета о преступлении от начальника полиции.

«Люди играют со смертью, убивая друг друга», - сказал 93-летний президент. «Разве для этого мы освободили эту страну? Мы хотим, чтобы эта страна была мирной и счастливой, а не страной с людьми, которые убивают друг друга», - отметил Мугабе.