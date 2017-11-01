Хаменеи предложил Путину изолировать США

Сотрудничество Москвы и Тегерана позволит «изолировать США», заявил верховный лидер Иран аятолла Али Хаменеи на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия и Иран совместными действиями способны изолировать США.

«Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку такими способами, как отказ от доллара и замена его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях», — сказал Хаменеи на встрече с Путиным.

Хаменеи также назвал Путина сильной личностью.

«У вас сильная личность, и вы люди для принятия решений и работы, поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически», — сказал верховный лидер Ирана.